- Ministerul Sanatații reia campania gratuita de vaccinare anti-HPV, care previne cancerul de col uterin, a fetelor cu varste intre 11 și 14. Direcțiile de Sanatate Publica au primit deja 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV, urmand sa fie distribuite medicilor de familie. Parinții pot cere medicului…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a distribuit 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV catre directiile de sanatate publica din tara. Vaccinul va fi folosit pentru imunizarea fetelor cu varsta intre 11 si 14 ani. "Ministerul Sanatatii a distribuit 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV catre directiile…

- Ministrul sanatații, Ioan Mihaila, a declarat duminica, referindu-se la posibilitatea ca fostul ministru Vlad Voiculescu sa fie angajat in Ministerul Sanatații, ca nu are „nimic impotriva” daca aceasta este decizia lui. „Daca Vlad va hotari sa vina sa ajute, nu am nimic impotriva. Dar așteptam sa vedem…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, duminica, ca a discutat deja la nivelul Guvernului ca masca sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toți angajații sunt vaccinați. O decizie va fi luata, insa, dupa o „confirmare” de la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), in funcție…

- Vicepremierul Dan Barna a precizat, vineri, ca l-a informat pe premierul Florin Cițu despre posibile inadvertențe in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19. „Ca urmare a solicitarii transmise public de premierul Florin Cițu fac urmatoarele precizari: Am fost informat ieri, 15 aprilie,…

- La plecarea din Ministerul Sanatații, secretarul de stat proaspat demis Andreea Moldovan a provocat un accident ușor. La ieșirea din instituție, Moldovan – care a fost demisa dupa ce a semnat un ordin prin care schimba regulile privind carantinarea orașelor fara sa se consulte cu nimeni și fara sa…

- Medicul Valeriu Gheorghița a anunțat ca romanii se vor putea imuniza antiCovid-19 direct la medicii de familie. Activitatea de vaccinare in cabinetele medicilor de familie este stabilita sa demareze in ultima saptamana a lunii aprilie. Pana atunci, Romania va primi cantitați importante de vaccinuri.…

- Campania de vaccinare ar putea avea un ritm mai alert incepand din aprilie, cand primele doze de vaccin Johnson&Johnson vor ajunge in Romania, cu posibilitatea de a fi administrate și de medicii de familie. Anunțul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. “Acest vaccin…