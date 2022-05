Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat lanturile globale de aprovizionare, majorand si mai mult preturile energiei, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori,…

- Emisiunile de obligatiuni reprezinta o sursa cheie de finantare pentru companii si au crescut in importanta in raport cu imprumuturile bancare din zona euro, in special dupa criza financiara. Surprinse de tonul mai ferm al presedintelui Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, dupa sedinta de politica…

- Banca Centrala Europeana a procedat corect mentinand politica sa monetara relaxata, deoarece inflatia ar urma sa scada dupa "cresterea tranzitorie" provocata de perturbarile din lanturile de aprovizionare, care s-ar putea extinde si in 2023, se arata intr-un raport publicat joi de Fondul Monetar…

- Orice modificare a politicii Bancii Centrale Europene (BCE) va fi graduala, a declarat luni presedintele BCE, Christine Lagarde, in conditiile in care pietele se asteapta deja la doua majorari ale costului creditului in acest an, transmite Reuters. In cursul unei audieri in Parlamentul European,…

- Inflația ramane o mare ingrijorare, BNR estimand ca vom asista la o creștere abrupta in al doilea trimestru din 2022, cu pana la doua cifre. Motivul principal este reprezentat de reajustarile prețurilor la energie, dupa ce compensarea prețurilor va expira in luna aprilie a acestui an. Potrivit BNR…

