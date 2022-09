Stiri pe aceeasi tema

- Elevii și copiii de gradinița vor incepe anul școlar viitor in doua saptamani, pe data de 5 septembrie 2022, potrivit structurii anului școlar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial. Noul an școlar va avea o durata de 36 de saptamani, noutatea fiind organizarea acestuia in perioade de invatare mai…

- S-au format cozi la spitale dupa explozia moscheii din Kabul de miercuri seara, camerele de la urgența fiind solicitate cu mai mulți raniți, dar au fost aduse și victime decedate. O explozie care a avariat o moschee din Kabul in timpul rugaciunilor de seara de miercuri (17 august) a ucis 21 de persoane,…

- 21 de oameni au murit și 33 au fost raniți in explozia puternica de miercuri seara, dintr-o moschee din Kabul, Afganistan, a declarat Khalid Zadran, purtator de cuvant al poliției, citat de The Guardian.

- Pe 8 august, ora 19.00, buzoienii sunt invitați de Centrul Educațional de Arte Performative „CEVA” (Comunitate, Educație, Viitor, Arta) la un spectacol pentru adolescenți, in Parcul Crang, in zona foișor. Ei vor fi prezenți la Buzau prin colaborarea cu Școala din Parc, proiect al Centrului Cultural…

- Jucatoarele de fotbal din echipa nationala feminina a Angliei, castigatoare ale titlului european, ii indeamna pe cei doi candidati la functia de prim-ministru al Marii Britanii sa faca tot ce pot pentru ca fetele din Regatul Unit sa poata juca fotbal la scoala, conform news.ro. Fii la curent…

- Cunoscut multa vreme drept „numarul doi in Al-Qaida”, Ayman al-Zawahiri a fost de fapt arhitectul ideologic al organizației teroriste, liderul ei operațional, responsabilul pentru relații publice și omul care l-a ajutat pe Bin Laden sa se transforme dintr-un predicator carismatic intr-un terorist cu…

- Este ancheta la o școala din judetul Dolj, dupa ce absolventii claselor a VIII-a au primit la proba de Limba Romana de la Evaluarea Nationala subiecte pentru scolile cu predare in limba maghiara.

- Un profesor ranit in atacul armat de la scoala primara din Uvalde, Texas, a numit politistii implicati drept „lasi” pentru ca au intarziat sa ia masuri in timp ce elevii sai erau ucisi, relateaza ABC News.