Stiri pe aceeasi tema

- Fortuna Becicherecu Mic a urcat pe prima pozitie in Superliga feminina de fotbal dupa o victorie convingatoare la Constanta, cu echipa locala Selena. A fost 7-1 pentru echipa banaaeana, dupa 5-0 la pauza si cu un golaveraj de 18-1 si 9 puncte dupa trei jocuri, Fortuna este pe primul loc in clasament.…

- Formatia feminina a Fortunei Becicherecu Mic a inceput excelent noul sezon in elita si e lidera dupa doua runde, la golaveraj, in fata multiplei campioane Universitatea Olimpia Cluj. Ieri, elevele lui Sorin Brindescu le-au invins pe teren propriu, scor 6-0, pe maramuresencele de la ACS Fotbal Feminin…

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului Filmului Francez vine cu surprize in 11 orase din Romania si va avea loc pe marile ecrane, atat in interior, cat si in aer liber, in perioada 23 septembrie - 4 octombrie! In urma noilor reglementari care permit redeschiderea salilor de cinema, Institutul Francez anunta…

- "Lensa.ro, magazin online de optica fondat in 2013, a deschis cel mai mare magazin specializat din provincie, la Craiova, cu un spatiu de vanzare de 180 de metri patrati. Acesta este al saselea showroom din retea si primul din sud-vestul tarii", a anuntat compania. Anul acesta, magazinul romanesc de…

- Pandemia de COVID-19 a lovit multe afaceri, dar mai puțin companiile care au reușit sa lucreze online. Chiar și in domenii care nu merge extraordinar de bine, cum ar fi vanzarea de carte. Libris, una dintre principalele librarii online din țara noastra, așteapta vanzari in creștere cu 350% in acest…

- Centrele de transfuzie sanguina din intreaga tara vor fi deschise sambata 29 august donatorilor de sange si plasma convalescenta COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Hematologie Transfuzionala ‘Prof. Dr. C. T. Nicolau’ Bucuresti. Potrivit sursei citate, centrele vor…

- Secția pentru procurori a CSM a decis aprobarea organizarii concursului pentru numirea procurorilor cu functii de executie in cadrul Directiei Nationale Anticorupti. Va fi stabilit și calendarul de desfasurare a concursului. Pentru a „schimba garda la DNA, magistrații de la CSM vor fi scoase la concurs…

- Circulația pe strada Mareșan Prezan din Timișoara se inchide, incepand de astazi, intre Calea Martirilor și bulevardul Sudului. Troleibuzul 15 va avea un traseu nou. Fosta strada Lidia intra in șantier. Lucrarile sunt estimate sa dureze mai bine de un an și vizeaza extinderea la patru benzi de circulație…