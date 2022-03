Astazi, 18 martie 2022, are loc la Teatrul Național din Tirgu Mureș spectacolul Niște fete, in regia Laurei Moldovan. Spectacolul, adaptat dupa originalul Some girls (2005) al lui Neil LaBute, urmarește povestea unui barbat care nu a tratat cumsecade femeile din viața lui și care acum, in prag de insuratoare, decide sa le contacteze ca sa aiba conștiința curata.Piesa a fost pusa in scena pentru... Source