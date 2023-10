„Fete & Regrete” este numele celui mai nou album lansat de Pyroblast Pyroblast, una dintre cele mai fresh trupe Pop-Rock ce nu se conformeaza stereotipurilor impuse de societate, sparge monotonia și aduce in playlisturile ascultatorilor „ Fete & Regrete”, cel de-al doilea album din cariera, un statement puternic despre normalitatea de zi cu zi, vazuta ca o anormalitate de alții. Albumul este format din 14 piese sub forma unor scrisori audio inspirate din povești și experiențe ale baieților. „Nu ne pasa. Trebuie sa arați așa, trebuie sa vorbești așa, trebuie sa te comporți așa, trebuie, trebuie, trebuie. NU ne pasa. Toata lumea da din gura și uita sa traiasca. Ce… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

