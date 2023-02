Stiri pe aceeasi tema

- Doua fete de 12 ani au fost ranite, duminica, in urma unui accident produs intr-o localitate din județul Galați. Fetele traversau strada prin loc semnalizat și au fost lovite de o autoutilitara. O fata a fost preluata de elicopter.

- Doua fete de 12 ani au fost ranite, duminica, in urma unui accident produs intr-o localitate din județul Galați. Fetele traversau strada prin loc semnalizat și au fost lovite de o autoutilitara. O fata a fost preluata de elicopter, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Momente cumplite, joi seara, pentru o tanara gravida! Femeia insarcinata in 8 luni a fost lovita de o mașina in timp ce traversa o trecere de pietoni pe strada Gura Caliței, din Sectorul 3. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fugit de la locul accidentului. Femeia, in varsta de 30 de ani, a…

- O fata de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul de Urgența Vaslui, dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce traversa pe trecerea de pietoni. Șoferul era neatent și circula cu viteza mare.

- Mama baiatului de 10 ani, care a murit, dupa ce a fost tamponat in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni pe bulevardul Dacia, cauta dreptate și cere ca șoferul sa fie pedepsit. Intr-un video pentru Reportaj mama micuțului cere oamenilor legii ca tanarul sa raspunda pentru infracțiune conform…

- Șoferul care a lovit cu mașina șase copii pe o trecere de pietoni din Petroșani avea o alcoolemie de 1,57 la mie, spune avocatul Adrian Cuculis. Unul dintre copii, un baiat in varsta de 11 ani, a decedat.

- Sase copii, cu varstele cuprinse intre 11 si 14 ani, au fost accidentati grav, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani. Șoferul banuit de comiterea faptei, un tanar de 19 ani, din Aninoasa, care a urcat baut si fara permis de conducere la volan, a fugit de la locul faptei. Potrivit…

- Un baiat de 15 ani a fost lovit de mașina, pe Bulevardul Republicii, cu puțin timp in urma. Accidentul s-a petrecut in apropiere de Magnolia, chiar pe trecerea de pietoni. Un adolescent de 15 ani a fost lovit in aceasta seara de o mașina, pe Bulevardul Republicii. Din primele informații, baiatul este…