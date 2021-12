Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon a anuntat marti anularea, din cauza propagarii variantei Omicron a coronavirusului, a traditionalelor festivitati de Anul Nou, care in Scotia se intind pe durata a trei zile, informeaza AFP. Omicron 'se raspandeste acum foarte rapid in Scotia', unde a…

- Primarul Londrei a anuntat luni seara anularea festivitatilor prevazute in capitala Marii Britanii de Anul Nou, in fata cresterii drastice a cazurilor variantei extrem de contagioase Omicron, scrie AFP.

