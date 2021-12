Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Naționala a Romaniei a fost celebrata și la Timișoara, printr-o ceremonie militara și religioasa, depuneri de coroane și luari de cuvant ale autoritaților. Evenimentele s-au desfașurat in Parcul Central „Anton Scudier”, timp de 30 de minute. S-a intrat fara certificat verde și nu a mai existat…

- Circa 1.000 de timișoreni s-au adunat in Parcul Central, pentru a participa la festivitațile dedicate Zilei Naționale a Romaniei. A fost o manifestare de scurta durata și fara amploarea din anii trecuți, asta datorita restricțiilor pandemice.

- Timișorenii celebreaza Ziua Naționala a Romaniei cu o parada militara de opt minute in Parcul Central și cu spectacole de muzica populara la Targul de Craciun, care iși deschide porțile, ca in fiecare an, pe 1 decembrie. Cel mult 200 de persoane care au certificat verde pot participa la ceremonia din…

- Nervi, claxoane, noxe și timp pierdut. Așa spune vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, ca arata diminețile celor care vin la serviciu sau iși aduc copiii la școala din Moșnița Noua, pe Calea Buziașului din Timișoara. Acesta cunoaște foarte bine situația deoarece locuiește…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anunțat joi dimineata, pe Facebook, ca timisorenii au mai stat inca o noapte in frig pentru ca, deși ieri s-a ajuns la o ințelegere cu furnizorul de gaz, acesta a renuntat la contract. Din acest motiv, s-a luat legatura cu un alt furnizor, care la randul…

- Deputatul Alfred Simonis de la PSD Timiș il acuza pe Dominic Fritz ca se razbuna pe un om de afaceri din Timișoara, proprietarul SC Del Corso Family SRL, susținand ca ”unde nu este minte, este ranchiuna si razbunare!” Simonis a amintit cu aceasta ocazie și despre scandalul provocat de descinderea Anei…

- Mii de oameni stau la coada pentru a intra la UNTOLD, la intrare in Parcul Central dinspre Opera Maghiara.Oamenii stau la cozi de peste 100 de metri pentru a-și lua brațarile. Festivaliere si-au facut Check-in - ul online, dar trebuie sa ridice brațarile, asa ca mai stau la coada kilometrice.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este si presedinte al USR PLUS Timis, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, dupa anuntarea demisiilor ministrilor partidului, el afirmand ca acum PNL are de ales intre PSD si USR PLUS si ca liberalii aveau o sansa istorica sa modernizeze Romania.