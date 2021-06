Festivități școlare în Mureș în condiții de siguranță sanitară Potrivit unui ordin comun al ministrului educației și ministrului sanatații, festivitațile de final de an organizate in spații deschise se pot desfașura cu participarea elevilor, personalului didactic și a aparținatorilor, dar in anumite condiții. Astfel, aparținatorii trebuie sa prezinte documente medicale ca sunt vaccinați, au un test negativ sau au anticorpi. Directorul Direcției de Sanatate [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

