Festivitate şi început de an universitar atipice la UPG Ploieşti Profilul tehnic – cel mai cautat, dar si cu cea mai mare rata de abandon inca din primul an Nicoleta Dumitrescu Studentii Universitatii Petrol-Gaze Ploiesti, dar mai ales bobocii – din primul an de studiu, au avut parte, ieri, la deschiderea noului an universitar, de o festivitate atipica, unica in existenta de 72 de ani a institutiei de invatamant. Din cauza pandemiei, si pentru a fi respectate regulile de protectie sanitara, evenimentul nu a mai avut loc in amfiteatru, asa cum se obisnuia ca de fiecare data la 1 octombrie, ci in aer liber, in curtea interioara a institutiei, cu obligativitatea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

