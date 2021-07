Stiri pe aceeasi tema

- In acord cu Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 128/28.05.2021, 494 unitati de invatamant din judetul Dambovita functioneaza in scenariulI incepand de luni, 31 mai 2021 siII unitati de invatamant vor functiona in scenariul 2.Din totalul de 66934 prescolari si elevi din judetul…

- Academia Nationala de Medicina din Franta cere ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru a putea fi controlata pandemia și a fi atinsa imunitatea colectiva la coronavirus. Academia Nationala de Medicina din Franta a publicat marti un comunicat in care afirma ca este indispensabil ca vaccinurile…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a informat, marti, ca nicio scoala nu a solicitat suspendarea cursurilor pe criteriul epidemiologic, insa a mentionat ca, la momentul actual, un numar de 38 de clase au activitatea suspendata. "Pe criteriul epidemiologic, nicio scoala nu a solicitat…

- Calea de rulare va fi realizata din beton de ciment rutier (BCR) clasa 5. "Speram ca acest proiect ne va dovedi ca porțiunea de beton București-Fundulea de pe A2 a fost doar un "accident nefericit" și ca șoselele din beton pot fi o soluție pentru drumurile din Romania," apreciaza Asociația Pro Infrastructura.…

- Antrenorul Lucian Itu a incercat sa-și capaciteze elevii și sa ofere o surpriza in returul barajului de promovare, disputat ieri sub Dragana, fiind in primul unsprezecele al amfitrionilor, ce au incercat sa intoarca un ecart de trei goluri. Insa SCM Zalau a fost echipa mai buna și a gestionat bine presiunea…

- Scolile din Craiova au reinceput ieri activitatea fata in fata cu elevii. Directorii unitatilor scolare din Craiova in care se invata in doua schimburi au spus ca au facut programul astfel incat sa aiba o ora pentru dezinfectarea si aerisirea claselor. Trecerea scolilor in scenariul verde nu a insemnat…

- Cursurile fata in fata au fost reluate miercuri, in judetul Timis, in 174 de gradinite si scoli care sunt in scenariul verde si unde 13.654 de copii intra in clasa, in timp ce in scenariul II au inceput cursurile fata in fata 49.375 de prescolari si elevi. "Avem si 33.769 elevi din scenariul II care…

- Prin Hotararea nr 272 din 02.04.2012, Consiliul de Mediere a hotarat declararea datei de 4 mai ca „Ziua Nationala a Mediatorului”! Incepand cu anul 2012, anual in data de 4 mai este marcat acest eveniment. Profesia de mediator este una liberala, cu tenta juridica. Mediatorii isi pot desfasura activitatea…