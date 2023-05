Festivitate de absolvire inedită la Liceul Teoretic Carei: fără medii încheiate Astazi, 31 mai 2023, a avut loc la Liceul Teoretic Carei festivitatea de absolvire a elevilor claselor a XII-a. Aceștia au spus bun ramas celor 4 ani de liceu in mod cu totul și cu totul inedit: fara medii incheiate deci fara anunțarea in mod festiv a șefului de promoție și a premianților celor 5 clase terminale. Absolvenții claselor a XII-a au avut ultima ora de dirigenție și au primit vizita colegilor lor din clasele a XI-a iar apoi au colindat pe culoarele liceului luandu-și ramas bun de la elevi, cadre didactice și personal auxiliar. … Ceremonia din curtea liceului a debutat cu intonarea… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

