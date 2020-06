Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii celor mai mari festivaluri din Romania au anuntat ca evenimentele au fost amanate pentru anul viitor din cauza pandemiei. Astfel, Neversea, Untold, Electric Castle, Jazz in the Park si Summer Well sunt principalele festivaluri anulate. "Organizatorii isi asuma amanarea…

- In contextul incertitudinii care planeaza asupra industriei de evenimente, a continuarii conditiilor stricte prin care oamenii pot lucra impreuna, dar si a faptului ca Ministerul Culturii a trimis in Parlament un proiect de lege care interzice organizarea evenimentelor cu peste 1000 de persoane pana…

- Organizatorii Untold și Neversea, programate la Cluj, respectiv Constanța, anunța ca iși asuma amanarea celor doua festivaluri pentru anul 2021. Asupra industriei de evenimente planeaza incertitudinea, iar, potrivit organizatorilor, evenimentele cu peste 1000 de oameni pot fi amanate pana in august.Decizia…

- Organizatorii festivalurilor Untold și Neversea au anunțat azi, 2 iunie, prin intermediul unui comunicat de presa, ca edițiile din acest an nu vor mai avea loc, din cauza restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei de coronavirusPersoanele care și-au cumparat bilete și abonamente pentru…

- "Organizatorii de mari festivaluri ne-au solicitat insistent sa emitem noi un act normativ prin care sa anuntam ca nu mai sunt permise organizarea de evenimete cu participare de peste 1000 de persoane cel putin pana la 1 septembrie, pentru ca asta i-ar ajuta pe ei in rezilierea contractelor si in alte…

- Organizatorii Untold si Neversea au transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca singurele certitudini in prezent sunt ca cele doua festivaluri nu sunt anulate. "In aceasta perioada, cu totii avem intrebari, cu totii cautam raspunsuri. Singurele certitudini sunt faptul ca, in acest moment, festivalurile…

- Abonamentele sau biletele deja achiziționate la festivalurile de Untold, de la Cluj, și Neversea, de la Constanța, vor putea fi utilizate la viitoarele ediții ale acestor manifestari, au anunțat organizatorii.