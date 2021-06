Festivalurile Coachella şi Stagecoach au anunţat datele de desfăşurare pentru 2022 Cele mai importante festivaluri muzicale din California de Sud, Coachella si Stagecoach, vor fi reluate in cele din urma in primavara anului 2022, informeaza DPA. Organizatorul evenimentelor, compania Goldenvoice, a anuntat datele de desfasurare ale celor doua festivaluri, care au loc la Empire Polo Grounds din orasul Indio, dupa doi ani de anulari si amanari din cauza pandemiei de COVID-19. Coachella va avea loc in doua weekenduri consecutive, 15-17 aprilie si 22-24 aprilie, iar festivalul de muzica country Stagecoach se va desfasura intre 29 aprilie si 1 mai. Editia din 2021 a Coachella a fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

