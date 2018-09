Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie pentru micuții turiști, și nu numai, care iși propun sa ajunga in comunele Densuș, din județul Hunedoara, sau Armeniș, din Caraș-Severin, unde se afla zeci de zimbri, aduși in urma cu cațiva ani in cadrul unui proiect inedit. Din aceasta vara, in padurile din vestul țarii pot fi vazuți inca…

- Un hunedorean a facut turul Romaniei pe bicicleta pentru a marca Centenarul Unirii. Acesta a ajuns miercuri seara, in Piața Cetații din Alba Iulia, dupa peste 3.600 de km parcurși pe doua roți. Barbatul se numește Marcel Fodor și este din județul Hunedoara. Spune ca a plecat in turul Romaniei pe data…

- DJ Project va urca pe scena de la Costești[/caption] Zilele libere acordate romanilor cu prilejul Sarbatorii Adormirii Maicii Domnului le ofera prilejul de a participa la mai multe manifestari organizate in localitati ale judetului Hunedoara, menite sa promoveze zona si bogatul patrimoniu istoric si…

- Mai multe zone din vestul țarii sunt sub cod portocaliu de inundații, potrivit unei alerte emise astazi de Departamentul pentru Situații de Urgența. Astfel, județele Timiș, Caraș-Serverin și Hunedoara sunt sub avertizare, pe parcursul acestei ore. ”Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele…

- O femeie a murit in comuna Vața de Jos, din județul Hunedoara, fiind luata de viitura, in propria curte, dupa ce, timp de o ora, averse de ploaie au lovit zona respectiva. Potrivit zhd.ro, precipitațiile au ajuns și la 45 de l/mp, iar meteorologii emisesera cod portocaliu de vreme pentru Hunedoara.…

- Vești proaste aduse de meteorologi. Sunt anunțate ploi in aceste doua zile de weekend in vestul țarii. De altfel, in aceasta dimineața, a fost emisa și o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pana la ora 11.00, pentru județele Timiș, Hunedoara, Arad și Caraș-Severin. Sunt așteptate frecvente…

- Doi tineri din vestul tarii au avut parte de un sfarsit tragic seara. Acestia patrunsesera ilegal intr-o fabrica de talc si dolomita, in satul Zlaști, județul Hunedoara. Cei doi au murit electrocutati. Anchetatorii, citati de site-ul zhd.ro, spun ca barbatii ar fi incercat sa taie cablurile metalice…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, dupa amiaza, pe Drumul Judetean 687, care leaga Hunedoara și Deva, dupa ce un sofer nu a acordat prioritatea la intrarea in intersectie. Barbatul, in varsta de 40 de ani, din Hunedoara, conducea un autoturism pe strada principala din Pestisu Mare și a intrat…