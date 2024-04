In cadrul Festivalului animalelor de companie ,,De minuța cu labuța", care s-a desfasurat duminica, 14 aprilie in centrul capitalei, vizitatorii au avut ocazia sa ii cunoasca pe patrupezii de la Azilul Municipal de Animale. Trei maidanezi au fost adoptati, mergind acasa cu noi membri de familie. Amintim, in capitala este in derulare compania dedicata maidanezilor „Adopta un prieten”, transmite