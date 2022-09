Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 14 septembrie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, str. Fabricii, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 30 august, pana la ora 14.00, in Baia Mare, str. Valea Valenilor, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.…

- Pentru desfasurarea Festivalului Medieval „Eternul Maramures” ce va avea loc in zilele de 6 – 7 august in centrul municipiului Sighetu Marmației, Comisia de organizare și desfașurare a adunarilor publice a dispus o serie de masuri privind restricționarea circulației rutiere. Incepand de vineri 5 august…

- Festivalul „Sighișoara Medievala" va avea loc anul acesta in perioada 29 – 31 iulie. Ajuns la cea de a XXVIII –a ediție, festivalul surprinde, pe parcursul a trei zile, stilul medieval cu tot ce are el mai frumos și mai autentic. Intrarea in Cetatea Medievala este libera! "In perioada 29-31 iulie 2022,…

- O expozitie deosebita se va desfasura la Muzeul Etnografic al Maramureșului din Sighetu Marmatiei, organizat de Muzeul Maramuresan in colaborare cu Mineral Expo. In perioada 22-24 iulie, vor putea fi admirate cristale, minerale, pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii, obiecte decorative și multe…

- In jur de 50 de copii s-au bucurat de activitațile taberei de vara organizate in zilele 4-8 iulie, de catre Parohia greco-catolica Giulești, in colaborare cu Oratoriul „Sfantul Francisc” din Sighetu Marmației. „Aceasta frumoasa colaborare cu frații minori capucini s-a nascut in urma cu 10 ani și de…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mureș acționeaza, in perioada 8-10 iulie, pe raza municipiului Targu Mureș, in special in proximitatea Cetații Medievale, pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica, pe perioada manifestarilor prilejuite de Festivalul…

- Parcul Gradina Morii din Sighetu Marmației va gazdui in 20 și 21 august Festivalul concurs național ”Floare de colț”. O manifestare ajunsa la ediția cu numarul 10. In 20 august pe scena vor urca Mircea Vintila, Florin Chilian, Ducu Bertzi & Friends, Marius Bațu și grupul Clasic. Duminica, 21 august,…