Festivalul „Zestrea” de la Asău sau minunea sufletului românesc Un festival folcloric de ținuta, cum a fost „Zestrea” de la Asau, iți rascolește sufletul, mintea și conștiința. Astfel de evenimente nu pot fi povestite cum trebuie, ci doar traite acolo unde se desfașoara. Un cantec popular sau un dans este un amestec incredibil de exuberanța și subtila tristețe, de dor, credința și speranța – […] Articolul Festivalul „Zestrea” de la Asau sau minunea sufletului romanesc apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Asau, are loc, la finele acestei saptamani (8 – 9 octombrie), cea de-a șaptea ediție a Festivalului de folclor ,,Zestrea”, eveniment organizat de Primaria Asau, in parteneriat cu Asociația Culturala ,,Ca La Noi” și Consiliul Județean Bacau (CJ). In acest an, programul manifestarilor este unul…

- In 30 de zile utopice, 7 artiști straini și 5 artiști romani, susținuți de cei 50 de membri și voluntari ai echipei ZIDART, au extins galeria de arta stradala dintr-un capat in celalalt al orașului Bacau, adaugand 1400 mp de culoare celor 6700 mp vopsiți in edițiile anterioare. „Anul acesta, la ZIDART,…

- Dupa etapa a patra, in Liga a IV-a avem patru echipe cu maximum de puncte. Doua in Seria 1, AS Filipești și ACS Gauss și doua in seria rezervata gruparilor de pe Valea Trotușului: Sportul Onești și Viitorul Curița. Runda viitoare, numarul echipelor care au reușit „en plein”-ul va scadea cu cel puțin…

- Vești bune pentru bacauanii din Cartierele Republicii, Letea și Izvoare. Locuitorii cartierelor vizate care se afla in cautarea unui loc de munca, pot beneficia de consiliere personalizata, cursuri de calificare certificate național și european, in meseriile: lucrator in comerț, macelar, sau brutar.…

- -Denisa Huiban din Bacau a caștigat marele Trofeu al Festivalului Peste 150 de copii, adolescenți și tineri talentați și-au dat intilnire in zilele de 16 și 17 septembrie pe scena Teatrului de Vara „Radu Beligan” din Bacau, acolo unde a avut loc cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Muzica…

- Curs de Snooker cu speranțele snookerului romanesc In perioada 12-19 septembrie, Nigel Bond, o legenda a snookerului mondial, se va afla in Bacau pentru a impartași din tainele acestui sport tinerelor speranțe ale snookerului romanesc veniți din toate colțurile țarii: Bacau, Roman, Botoșani, Brasov,…

- In aceasta seara a avut loc festivitatea de premiere care a desemnat echipajele castigatoare ale celei de-a XII-a editii a Raliului Moldovei. Trofeele au fost acordate de catre vicepresedintele Consiliului Judetean Bacau, Gelu Panfil, echipajelor aflate pe primele locuri, astfel: locul I- Simone Tempestini,…

- „Caravana filmului romanesc – Capodopere ale cinematografiei naționale” ajunge pentru prima data in frumoasa stațiune Slanic Moldova unde, timp de cinci seri, in perioada 3 – 7 august iubitorii de film sunt invitați sa vizioneze o serie de filme romanești, de la comedie la film istoric. Proiecțiile…