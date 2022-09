Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Județeana a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (A.J.V.P.S.) Mureș-grupa de pescari Reghin, in cadrul calendarului de competiții interne din anul acesta, organizeaza in ziua de 27 august, concurs de pescuit destinat micilor pescari cu varste cuprinse intre 5-14 ani. Competiția va avea loc pe…

- In urmatoarele doua weekend-uri, la Timișoara, in Parcul Rozelor, are loc o noua ediție a Festivalului de opera și opereta in aer liber. Ajuns la ediția a 17-a, evenimentul este extrem de apreciat de publicul timișorean. Concertul de debut este ”Mozart sub clar de luna”, care va avea sambata de la ora…

- In acest an, intre 27 august și 27 septembrie, Sunlight Theatre va oferi spectacole pentru copii, teatru pentru tineri, improvizație, spectacole studențești, teatru profesionist, evenimente de teatru stradal și performance-uri, ateliere de dramaterapie si conferințe, pe gustul iubitorilor de teatru…

- In perioada 23-26 august, Ceramus Film va organiza la Complexul Ceramus din Campulung, alaturi de partenerii: Centrul Național al Cinematografiei și Dacin Sara, prima ediție a Festivalului „Muzica in filmul romanesc”. Programul festivalului cuprinde și patru workshop-uri susținute de profesori universitari,…

- Timișoara gazduiește la sfarșitul acestei saptamani prima ediție a Festivalului Armenesc „Hayastani Șakar”, organizat de comunitatea armenilor, propunandu-și sa prezinte cultura și tradițiile acestei etnii care traiește de sute de ani pe teritoriul Romaniei și a avut parte de numeroase persecuții din…

- Festivalul medieval al castelului Huniade, organizat de Muzeul Banatului din Timișoara, ajuns la cea de-a IV-a ediție, va aduce din nou in fața timișorenilor o lume de altadata, cand viața orașului era complet diferita de cea de azi, pentru a reaminti cateva momente din istoria acestuia. Incepand din…

- Un localnic a sunat la 112, luni, 11 iulie, pentru a anunța ca un pui de urs s-a blocat intre stalpii gardului de langa biserica din Haleș, județul Buzau, cu laba prinsa intr-un laț, relateaza publicația locala Știri de Buzau . Animalul ranit a fost tranchilizat, tratat și relocat intr-o padure. Aautoritațile…

- La data de 30 iunie 2022, Asociația Județeana a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Mureș a fost sesizata de catre un membru pescar ca in zona Moresti pe raul Mures exista mortalitate piscicola. Redam, in randurile de mai jos comunicatul facut de conducerea AJVPS Mureș: "Personalul angajat al…