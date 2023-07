Festivalul UNTOLD 2023 este sold out / Cum mai pot fi procurate bilete Organizatorii UNTOLD, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii, anunța, luni, ca toate abonamentele pentru cea de-a opta ediție a festivalului sunt epuizate. Cei care doresc sa experimenteze atmosfera Universului UNTOLD, festival care ocupa locul 9 in lume in Top 100 Festivals, sunt invitați sa opteze pentru abonamentele VIP. CITESTE SI Ucraina e in stare grava: a suferit un accident vascular cerebral 21:32 366 Anunț inspaimantator al cercetatorilor: Consumul de canabis in timpul sarcinii e asociat cu un risc mai mare de autism si ADHD 21:21 780… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Organizatorii UNTOLD, unul dintre cele mai asteptate evenimente muzicale ale verii, anunta, luni, intr-un comunicat de presa, ca toate abonamentele pentru cea de-a 8-a editie a festivalului sunt epuizate.

