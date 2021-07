Stiri pe aceeasi tema

- S-așaza din nou mindra și faina sarbatoare: Muzeul ASTRA organizeaza in perioada 21-25 iulie 2021, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, cea de-a IX-a editie a Targului Frumos. Ceramic. Folositor. Ceramica de Zalau. 26 de olari din Romania, Ungaria si Republica Moldova se vor intrece la roata…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, avand ca parteneri Primaria Municipiului Botoșani și Asociația Meșterilor Populari din Moldova, organizeaza Targul Meșterilor Populari, ediția a XIV-a, in perioada 6-8 august…

- Expozitia "Maramures: traditii si povesti", structurata in doua sectiuni, una fotografica si una etnografica, si care infatiseaza un univers rural autentic, fermecator prin simplitatea si traditiile lui, va putea fi vizitata, in perioada 5 iulie - 5 august, la sediul Institutului Cultural Roman de…

- Marți, 1 iunie, intre orele 10.00-14.00, Consiliul Județean Valcea, alaturi de instituțiile de cultura aflate in coordonare – Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu”, Biblioteca Județeana “Antim Ivireanul”, Școala Populara de Arte și Meserii Ramnicu Valcea, Teatrul “Anton Pann”, Centrul Județean pentru…

- O noua ediție a Targului European al Castelelor are loc vineri și sambata la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Programul cuprinde cuprinde și demonstrații de lupte medievale, lecții de tir cu arcul și lecții de spada, arata Mediafax. Primaria municipiului Hunedoara si Muzeul „Castelul Corvinilor”…

- Muzeul ASTRA va gazdui de vineri, 28 mai, pana marti, 1 iunie, 22 de mesteri populari care vor participa la Targul de Jucarii, ajuns la cea de a 14-a editie, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș, Asociația ”Bun de Maramureș” și Ansamblul Folcloric Național Transilvania va invita la Targul ”Bun de Maramureș” de…

- Salina Turda gazduiește expoziția de fotografie, "Minunate povesti romanesti" a artistului fotograf Teodor Dadalau, realizata in colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!