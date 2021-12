Vaccinarea cu doze de supra-rapel ("booster") ale unor seruri anti-COVID-19 va fi necesara pentru a permite accesul persoanelor care doresc sa participe la Festivalul de Film Sundance, in urma actualizarii mai multor politici privind sanatatea si siguranta sanitara adoptate de organizatori in ceea ce priveste componenta cu participare fizica din cadrul acestui eveniment cinematografic, informeaza joi DPA. Organizatorii Festivalului Sundance au anuntat recent cea mai mare parte a programului editiei din 2022, iar evenimentele cu participare fizica sunt programate sa se desfasoare in statul american…