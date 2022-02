Festivalul Shakespeare va cuprinde toată Craiova. Bugetul: 2,5 milioane de lei Primaria Craiova va scoate din vistierie 2,5 milioane de lei pentru editia a XIII-a a Festivalului Internațional Shakespeare, devenit deja o traditie in Banie. Asocierea dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local, si Teatrul National „Marin Sorescu”, in vederea organizarii evenimentului, va fi aprobata in sedinta de luni, 28 februarie, a Consiliului Local Municipal. In proiectul de hotarare se mentioneaza si suma cu care va contribui municipalitatea la festivalul care va avea loc in perioada 19 mai – 29 mai: 2,5 milioane de lei. „Festivalul International Shakespeare este considerat, de presa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

