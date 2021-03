Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR) lansează apelul de participare pentru competiția de scurtmetraje Competiția are loc in cadrul secțiunii S’Curte la SFR, desfașurata de peste cinci ani, cu cele mai bune producții romanești de scurtmetraj, cu dialog, invitați speciali și spații neconvenționale. Anunțul primei competiții SFR vine odata cu anunțarea celei de-a 12-a ediții a festivalului: 11-15 august 2021. Se implinesc 12 ani de la prima ediție, lansata la Iași, in 2010, cu trei seri, trei regizori, trei filme. Prima ediție a readus in sala de cinema, la filme romanești, peste 3.500 de cinefili. De-a lungul anilor, festivalul a adus la Iași sute de invitați, cu gale speciale, premii de excelența,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Organizatorii Festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) au lansat apelul de participare pentru competitia de scurtmetraje, in cadrul celei de-a 12-a editii, care anul acesta se va desfasura in luna august. Potrivit unui comunicat de presa, competitia are loc in cadrul sectiunii S'Curte la SFR,…

COMUNICAT DE PRESA 26 martie 2021 Festivalul SFR se va desfașura in august SFR 12: lansam apelul pentru competiția de scurtmetraje Tema: Iașul meu. Iașul tau Festivalul SFR lanseaza apelul de participare pentru competiția de scurtmetraje, in cadrul celei de-a 12-a ediții. Competiția are loc in cadrul…

