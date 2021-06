Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International de Film de la Cannes, ajuns la cea de-a 74 -a editie si care se va desfasura in perioada 6 si 17 iulie, a anuntat miercuri ca va cere tuturor participantilor un certificat sanitar care sa demonstreze ca au fost vaccinati sau ca nu sunt purtatori de coronavirus, relateaza…

- 26 mai 2021 – Vatican News. ”Certitudinea de a fi ascultați” a fost in centrul noii cateheze despre rugaciune prezentata de papa Francisc la audiența generala de miercuri, 26 mai a.c., in curtea interioara ”Sfantul Damasus” din Cetatea Vaticanului cu participarea a sute de romani și pelerini. Organizatorii…

- In perioada 30 aprilie-03 mai 2021, polițiștii maramureșeni au acționat zilnic pentru menținerea siguranței publice, prevenirea savarșirii de fapte ilicite, combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, precum și pentru prevenirea și limitarea raspandirii virusului Sars Cov-2. Zilnic, peste…

- Magazinul Lidl a anunțat ce program va avea de Paște 2021. Daca dorești sa faci cumparaturi in acea perioada, trebuie sa planifici cu grija cand te duci. Iata care este programul magazinelor Lidl in perioada sarbatorilor Pascale: in perioada 26 – 28 aprilie, de luni pana miercuri, magazinele Lidl vor…

- Premierul Florin Citu a declarat luni, 19 aprilie, ca restaurantele care au tot personalul vaccinat ar putea ramane deschise, indiferent de rata de incidenta, informeaza www.agerpres.ro."Am avut discutii si cu restaurantele, pentru ca au fost lovite in aceasta perioada cel mai mult restaurantele in…

- Prima și totodata cea mai veche competiție de aventura din Romania,Concursul Outward Bound Carpathian Adventure, se pregatește anul acesta cu o ediție festiva. Cea de-a 15-a ediție a seriei de provocari, care a inceput acum 20 de ani, va fi organizata in perioada 13-15 august 2021, la Sovata și imprejurimi.…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Harghita au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, in varsta de 26 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. In cauza s-a reținut faptul ca,…

- Nemulțumirea populara e foarte mare in toate țarile, a aratat Miron Mitrea, spunand ca nu e Romania singura țara care a avut oameni in strada The post Miron Mitrea, despre protestele anti-restricții din ultima perioada și „dirijorii" din spatele lor: „Și-au facut mana pentru ceea ce urmeaza. Se pregatește…