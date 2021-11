Festivalul SAGA se mută pe Arena Națională. România nu poate juca în Nations League! Arena Naționala va gazdui ediția din 2022 a festivalului Saga, pe 3, 4 și 5 iunie. Astfel, echipa naționala a Romaniei trebuie sa caute alt stadion pentru doua meciuri din Liga Națiunilor. Festivalul se intersecteaza cu primele 4 etape din Nations League, care se vor desfașura in perioada 2-14 iunie. Tricolorii vor disputa doua partide pe teren propriu și, din cauza festivalului SAGA, Federația va trebui sa gaseasca alt stadion. Chiar daca evenimentul se incheie pe 5 iunie, gazonul va fi impracticabil. Peste 150 dintre cei mai apreciați artiști internaționali și locali vor veni anul viitor, pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Arena Naționala va gazdui ediția din 2022 a festivalului Saga, pe 3, 4 și 5 iunie. Echipa naționala a Romaniei trebuie sa caute alt stadion pentru doua meciuri din Liga Națiunilor. Bucureștiul copiaza modelul Clujului, loc unde festivalul Untold este organizat pe cel mai mare stadion al orașului. SAGA,…

- SAGA Festival 2022 va avea loc la Arena Naționala din București pe 3, 4 și 5 iunie, anul viitor, anunța organizatorii intr-un comunicat oficial. Locația evenimentului a fost mutata, ediția din 2021, care ar fi trebuit sa aiba loc la Parcul Izvor din București, a fost la Romaero Baneasa. Cuprins: Saga…

- In septembrie anul acesta, SAGA Festival a debutat la Romaero și a transformat intregul spațiu intr-unul inovator, plin de efecte speciale și beat-uri futuriste. Cei peste 135.000 de festivalieri prezenți in cele trei zile au simțit energia și vibrația date de intrega atmosfera și așteapta cu nerabdare…

- Naționala Romaniei a ratat, duminica seara, calificarea la barajul pentru Cupa Mondiala 2022 din Qatar. Tricolorii au incheiat pe locul 3 Grupa J a preliminariilor europene. Romania a invins cu 2-0 Liechtenstein, in deplasare, insa si Macedonia de Nord s-a impus, scor 3-1 in fata Islandei, astfel ca…

