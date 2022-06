Cinci tineri care au participat la festivalul Saga din Capitala, weekendul acesta, au fost transportați la spital dupa ce au intrat in stop cardiac din cauza consumului de stupefiante. Doi dintre tineri au decedat dupa cateva ore, in care medicii s-au luptat sa ii salveze. Poliția Capitalei a primit zeci de apeluri la 112, de […] The post Festivalul Saga: Cinci persoane au intrat in stop cardiac din cauza drogurilor. Doua au murit. Zeci de apeluri la 112 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .