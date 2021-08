Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, arta este pusa in prim-plan prin noi modalitați de revitalizare a unor locațiii din orașul nostru. In acest sens, Festivalul RESTART, organizat de Primaria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, in parteneriat cu Asociația SamStudia și Asociația Art Factory,…

- Primaria Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” va invita sa descoperiți un nou eveniment inedit din orașul nostru, care se desfașoara grație partenerilor SISAF (Sibiu International Street Art Festival) și Asociației Art Factory Transilvania. E timpul sa dam RESTART activitaților artistice…

- Primaria Satu Mare și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu au scopul comun de a incarca weekendurile de vara cu evenimente, experiențe noi și placute pentru satmareni. Pentru acest weekend, oferim satmarenilor urmatoarele programe: Vineri, 30 iulie de la ora 20 copii se vor putea distra alaturi de Caravana…

- In acest week-end va avea loc primul eveniment la care publicul tanar are posibilitatea sa retraiasca experiențele festivalurilor electro & dance, aici, acasa, in Satu Mare. Organizatorii evenimentului sunt Primaria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu și Aushopping Satu Mare, care…

- David Guetta, DJ Snake, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Sabaton, Paul Kalkbrenner si Maceo Plex au facut show la EXIT 2021. Primul festival european de anvergura, ținut de la inceputul pandemiei, a atras peste 180.000 de oameni in Serbia. Inceput pe 8 iulie, festivalul EXIT 2021 s-a prelungi și duminica…

- Prin seria de evenimente organizate sub umbrela „Vara Satmareana”, Primaria Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” dorește sa ofere satmarenilor experiențe placute și programe atractive pentru week-end-urile de vara. Vineri, 9 iulie, de la ora 18 cei mici sunt așteptați la ateliere realizate…

- Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, in colaborare cu Asociația Economica Germano-Romana, Primaria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural G.M. Zamfirescu și Primaria Municipiului Carei au decis aceasta abordare in speranța ca astfel, industria textila din Romania poate fi…

- Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” ofera tinerilor posibilitatea de a beneficia de un loc de munca in sezonul de vara. Astfel, cautam colaboratori care au implinit 18 ani, și doresc sa fie ghid pentru cei care viziteaza turnul. Condiția obligatorie este sa cunoasca o limba de circulație internaționala,…