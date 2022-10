Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Salina Turda, printre destinațiile turistice promovate in cadrul celui mai important eveniment dedicat sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor de la București at Info real.

- Asociația Studenților Creștini Ortodocși Romani (ASCOR) - Filiala Suceava și-a desemnat recent noua conducere. ASCOR Suceava s-a intrunit intr-o ședința extraordinara, sub indrumarea consilierului eparhial al Sectorului de Catehizare, Tineret și Educație pentru Viața, Cristi-Gabriel Hurjui, și al ...

- Careurile solemne in instituțiile de invațamant din Capitala se vor desfașura in regim normal in acest an. Despre asta a anunțat șeful interimar al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Capitalei, Andrei Pavaloi, in cadrul ședinței de astazi, 29 august, a Primariei.

- Cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului (declarata anul acesta in cadrul Anului European al Tineretului), respectiv „anul tau”, Centrul Cultural Cugir organizeaza vineri, 12 august 2022, un eveniment dedicat tinerilor, in aer liber, in Poiana cu Goruni din Vinerea. „De precizat ca anul 2022 a…

- Lucrarile la Pasajul rutier Unirii, incepute in iunie, au depașit pragul de 50%, anunța joi, 28 iulie, Primaria sectorului 4 (PS4). Atat primarul sectorului 4, Daniel Baluța, cat și prefectul Capitalei, Toni Grebla, au verificat in noaptea de miercuri spre joi șantierul din centrul Bucureștiului, de…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, considera ca Nicusor Dan este unicul responsabil pentru modul in care arata Parcul Cișmigiu. Ea a precizat ca edilul „a sapat o groapa pentru Firea, dar a cazut singur in ea”, in urma cu trei ani, cand Firea conducea PMB și voia sa reabiliteze Cișmigiul, dar…

- Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, aflat in spatele gratiilor, lanseaza un atac dur la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. Piedone susține ca primarul Capitalei sta nepasator, in timp ce problemele Bucureștiului se acutizeaza. Fii la curent cu cele mai…

- Ambasada Romaniei la Washington anunța marcarea zilei de 11 iulie, cand, in 1997, a fost lansat Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite, prin doua inițiative: expunerea unui semn grafic in cea mai circulata zona din capitala americana – The Mall și lansarea unui website dedicat celor…