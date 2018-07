Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre compania "Gas Natural Fenosa", astazi, in intervalul 09:30–16:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la sistarea alimentarii cu apa din s. Ghidighici, str.Com.din Paris, Soltis, B.Glavan, Ștefan cel Mare, anunța…

- Centrul de sanatate din satul Drochia, din raionul cu acelasi nume, a fost renovat și conectat la apeduct, canalizare și la incalzire.Pana acum, medicii erau nevoiți sa care apa de la fantana, iar pacienții se incalzeau iarna la sobe: "Era dezastru.

- Locuitorii satelor Spinești și Muncei din comuna Vrancioaia au inaugurat, ieri, Casa Obștei Chiliile Zboinei Spinești. Construcția, realizata in satul Spinești, va deservi nevoile comunitații locale, fiind realizata in urma colaborarii dintre Obște și Primaria comunei. Evenimentul festiv a inceput cu…

- Locuitorii din satul Faclia, comuna Saligny, vor dispune de o retea de iluminat public reabilitata si extinsa. Comuna Saligny a anuntat cui a atribuit contractul "Servicii de proiectare, verificare tehnica a proiectului si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul laquo;Extindere…

- Si in acest an, locuitorii orasului Ovidiu si oaspeti veniti din tara se vor bucura de spectacol si muzica in cadrul evenimentului anual Zilele Orasului Ovidiu, organizat de Primaria Orasului Ovidiu si Consiliul Local. Muzica, dansul si voia buna vor fi ingredientele de baza ale evenimentului. Astfel,…

- Dansul popular a fost vedeta zilei in satul Sofia, din Drochia. Acolo s-a desfasurat cea de-a doua editie a Festivalului "Hangu de la Sofia", un joc specific locului. Evenimentul a adunat ansambluri folclorice din tara, dar si din Romania.

- Locuitorii unui sat din Republica Tatarstan sunt atat de disperați din cauza condițiilor de trai, incat au ințesat acoperișurile caselor cu mesajul "S.O.S" pentru a atrage atenția autoritaților, scrie Digi24.ro.

- Ortodocsii il pomenesc luni pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Sarbatorit in fiecare an pe 23 aprilie, Sfantul Gheorghe este unul dintre cei mai iubiti sfinti din calendarul ortodox, ziua fiind marcata, potrivit traditiei populare, prin impodobirea caselor cu crengi verzi care…