Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara da 250.000 de lei pentru o acțiune complexa cu numeroase evenimente, care va inchide circulației rutiere, parțial sau total, cateva dintre strazile principale din zona centrala sau de acces spre aceasta, in ideea ca acele strazi nu sunt doar ale vehiculelor, ci și ale pietonilor sau…

- Timișoara are in cele din urma agenda culturala pe anul 2021. A fost adoptata deja in plenul consiliului local, iar in ea apar și evenimente care au avut deja loc. Noutatea anului o reprezinta „Strazi deschise – o zi fara mașini”, care are o finanțare de 50.000 de euro, mai mare decat Bega Bulevard…

- Puține evenimente pe Agenda Culturala a Casei de Cultura Timișoara pe anul 2021. Cei mai mulți bani se duc la Jazz Banat, o combinație intre JazzTM și Garana Festival, care primește aproape 800.000 de lei. Jumatate de milion de lei costa Ziua Timișoarei, care se intinde tot pe trei zile anul acesta.…

- Va amintiți de scena din Parcul Rozelor, care a fost distrusa la furtuna din septembrie 2017? Primaria Timișoara promite ca o reface de ani buni, dar șantierul n-a inceput nici acum. Mai e nevoie de un aviz, iar reprezentanții instituției de pe C.D. Loga spun ca scena va fi gata pentru Festivalul de…

- Pentru ca vrem cu toții un oraș mai curat, cu mai puțin praf, Primaria Timișoara a facut un apel la șoferii din oraș. „Un gest mic de spirit civic ajuta companiile de salubrizare sa iși faca treaba mai bine, de aceea va rugam ca in zilele de salubrizare stradala sa va parcați mașina la o […] Articolul…

- In perioada de 02-03 iunie a.c. s-au desfasurat activitati specifice, pe raza municipiilor/oraselor judetului Bacau si in zonele de pe raza de competenta in care au fost inregistrate evenimente rutiere produse pe fondul nerespectarii de catre pietoni, biciclisti sau cartutasi a normelor privind circulatia…

- O svastica de circa 1 metru in diametru a fost desenata pe peretele dinspre strada al unei cladiri aflate pe una dintre cele mai circulate artere din Cluj-Napoca. In ciuda faptului ca exista o sesizare la Primarie din 24 aprilie, nu s-a facut nimic.

- Eveniment Decizie CLSU Alexandria: Activitatea in restaurante, cinematografe, cafenele, sali de sport, permisa la 50% din capacitate mai 10, 2021 14:41 Comitetul Local pentru Situații de Urgența Alexandria a emis H.C.L.S.U. nr.16/ 10.05.2021, valabila incepand cu data emiterii acesteia, ora 15:00,…