Festivalul Opera Copiilor – zeci de spectacole și atracții la Opera Comică pentru Copii Timp de 11 zile, in perioada 26 mai – 11 iunie, copiii sunt așteptați, alaturi de parinții lor, la cea de-a șaptea ediție F.O.C., unde vor fi intampinați cu surprize și activitați grozave, desfașurate atat in locurile binecunoscute, cat și in spații deschise in premiera publicului. Festivalul Opera Copiilor este unul dintre proiectele emblematice ale Operei Comice pentru Copii, organizat incepand din 2015, in jurul datei de 1 iunie, Ziua Mondiala a Copilului. Deschiderea oficiala a evenimentului are loc pe 26 mai, incepand cu ora 17, iar in zilele de 27 și 28 mai, precum și pe 1, 2, 3, 4, 5, 9… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

