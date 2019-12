La fiecare sfarsit de an, militarii din cadrul Diviziei 2 Infanterie „Getica” intampina acel moment unic in care datinile, obiceiurile si traditiile stramosesti sunt retraite si glasuite de tineri si varstnici. In perioada 13-15.12.2019, Cercul Militar Buzau, in colaborare cu Asociatia Judeteana „SPORTUL PENTRU TOTI”, organizeaza cea de-a IX-a editie a Festivalului National de Traditii lnterculturale si Cultural Sportive „IARNA BUZOIANA”.