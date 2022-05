Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Arta Timișoara expune, in cadrul proiectului „MNArT Open View”, lucrarea „Clopot” de Mihai Sarbulescu. Proiectul permite accesarea colecțiilor de arta private, transpunandu-le in spațiul public, prin intermediul micro-galeriei de pe strada Mercy. Lucrarea expusa este incarcata cu…

- Seria de proiecte, evenimente, spectacole și inițiative culturale, realizate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, continua și se extinde catre o dimensiune a educației vocational – artistice. Astfel, Universitatea de Vest din Timișoara, prin facultațile sale cu profil artistic, Facultatea…

- Miercuri, 30 martie 2022, Consiliul Județean Maramureș prin Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in parteneriat cu Muzeul Național al Țaranului Roman, verniseaza Expoziția ”Chipuri și cameși” la București. ”Expoziția este rezultatul cercetarii etnografice asupra portului din Țarile…

- Facultatea de Muzica și Teatru din Timișoara in parteneriat cu Universitatea de Muzica din Stuttgart organizeaza un eveniment deosebit la Timișoara in cadrul caruia violoniști din Romania, Germania și Israel vor interpreta integrala duetelor compuse de Luciano Berio (1925-2003). In cadrul acestui eveniment…

- Marți, 22 februarie 2022, Majestatea Sa Margareta a primit la Castelul Regal Savarșin o delegație din partea Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara, alaturi de colaboratori de la Fundația Colecția Familiei Regale și de la Ocolul…

- Consiliul Județean Maramureș prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș va invita sa le fiți alaturi la spectacolul de muzica și poezie ”Harmony, love, music”, care va avea loc vineri, 18 februarie 2022, incepand cu ora 17:00, la Sala Filarmonicii…

- Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR) invita publicul vineri, sambata si duminica, de Ziua Nationala Constantin Brancusi, la un program dedicat, sub genericul "Un weekend cu Brancusi", informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al MNAR, transmis luni AGERPRES, aniversarea sa va fi celebrata…

- Dr. Dan Mihai Barliba Aceasta splendida sintagma a fost preluata de la Timotei Cipariu, care il caracteriza astfel pe Mihail Kogalniceanu la alegerea sa in iulie 1862 ca membru de onoare al Asociatiunii Transilvane pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman “Astra”. Student fiind in anii ’60…