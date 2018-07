Stiri pe aceeasi tema

- București, 5 iulie 2018 – A treia ediție a festivalului Pelicula – Latin America Film& Experience va avea loc intre 12 și 16 septembrie 2018, la București. Publicul va putea descoperi culturile altor țari, diferențele și similaritațile dintre Romania și zona Americii Latine. Festivalul se concentreaza…

- Juristul Cristian Jura, romanul care va judeca litigiile pe parcursul Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. El a declarat, joi, pentru Agerpres, ca e singurul roman ales in comisia ad-hoc a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne care va judeca litigiile pe parcursul desfasurarii competiției…

- Colegiul Național Sportiv Cetate Deva face pași rapizi spre dezvoltarea activitații fotbalistice. Renumitul antrenor Massimo Pedrazzini, actualmente director tehnic al Academiei de juniori și FCSB 2, dar și formator al Federației Romane de Fotbal, va sosi la Deva. Acesta va sta 2 zile la poalele…

- Competitia este la a opta editie si isi propune sa promoveze inovativitatea in domeniul auto. Toate masinile inscrise sunt proiecte unicat ale unor echipe de studenti de la universitati din Romania si Franta. Prezentarea proiectelor are loc pe 11 mai, iar proba de traseu pe 12 mai.

- ASF și ASE au inceput in urma cu patru ani un amplu parteneriat care se desfașoara pe mai multe paliere. Primul proiect comun a vizat programul „Tinere talente”, prin intermediul caruia tineri absolvenți ai ASE au desfașurat stagii de internship in cadrul ASF, in departamentele de specialitate din cele…

- Actori, teatrologi și trupe de teatru dupa toate continentele vor transforma Craiova intr-o "planeta Shakespeare", in perioada 23 aprilie – 6 mai 2018, cand are loc una dintre cele mai importante manifestari culturale din Romania. Festivalul Internațional Shakespeare se desfașoara sub genericul "Planeta…

- Cateva zeci de persoane au asistat la un protest spontan al Mișcarii REZIST chiar in centru Capitalei, in Piața Revoluției - Calea Victoriei - Palatul Regal. O inscripție cu #REZIST a fost proiectata pe Muzeul de Arta al Romaniei (fostul Palat Regal).In acel loc continua Festivalul SPOTLIGHT…