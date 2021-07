Stiri pe aceeasi tema

- In weekend se vor executa lucrari de reparații la rețeaua de canalizare și la carosabil pe Constantin Dobrogeanu Gherea. Sambata și duminica traficul va fi inchis pe aceasta strada. Avand in vedere ca exista o problema la un racord de canalizare, Compania Apa va executa, in data de 31 iulie, lucrari…

- Un eveniment inedit va avea loc sambata, la Giarmata. Comunitatea locala vrea sa ajute financiar operatia unui baietel facand sport si miscare. Prima editie „Giarmata in Mișcare” este dedicata lui Cristian, un baietel de 8 ani, diagnostic cu o boala rara. Locuitorii comunei Giarmata s-au unit pentru…

- Nu toti constantenii sunt eminamente fascinanti de evenimentul culinar care se desfasoara in acest weekend in parcul Arheologic din centrul municipiului Constanta Atitudine fata de alegerea nefericita a autoritatilor de relocare a unui eveniment, care s a organizat anul trecut in Mamaia Nord, au luat…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a organizat sambata, 12 iunie 2021, primul eveniment cultural amplu cu public din acest an, odata cu reprezentația spectacolului „Faust”, in regia lui Silviu Purcarete. Spectacolul a fost urmat de un moment de artificii, ca un preambul al Festivalului Internațional…

- Societatea Ornitologica Româna (SOR) va organiza, pe data de 12 iunie, a 9-a ediție a evenimentului Noaptea Privighetorilor. Cel mai relaxant duel dintre pasari și oameni se va desfașura în mediul online, pe pagina de Facebook…

- Copilaria este un taram fantastic, plin de culoare, magie, distracție și fericire.Echipa AFI Brașov a pregatit un weekend prelungit cu multe surprize, ateliere, activitați, cadouri și distracție pentru copiii de toate varstele in zilele de 29, 30 mai și 1 iunie.Baloane colorate, o expoziție cu peste…

- Etapa a doua a Campionațului Național de Viteza in Coasta, Trofeul Rașnov, va restricționa circulația in județul Brașov, in acest weekend. Astfel, sambata, 15 mai, pe DN1E, intre Rașnov și Poiana Brașov, traficul va fi inchis in intervalul orar 8.45 – 20.30. Duminica, 16 mai, pe DN1E, exact același…