Stiri pe aceeasi tema

- „Miorita Laie-Bucalaie" este genericul unui festival internațional care s-a desfasurat, in perioada 29-30 octombrie, la Cimislia. Evenimentul a fost organizat de Federatia Nationala a Crescatorilor de Ovine si Caprine, in parteneriat cu primaria orașului, Consiliul raional, și a avut drept scop promovarea…

- Ajuns la cea de-a XVII-a ediție, mult anticipatul Ploiești Jazz Festival 2022 a revenit in inima orașului pentru un rendez-vous muzical prelungit! Desfașurat dupa formatele deja consolidate și bine cunoscute publicului ploieștean, Festivalul va invita la o multitudine de evenimente derulate și in…

- PLOIEȘTI JAZZ FESTIVAL 2022 Ajuns la cea de-a XVII-a ediție, mult anticipatul Ploiești Jazz Festival 2022 a revenit in inima orașului pentru un rendez-vous muzical prelungit! Desfașurat dupa formatele deja consolidate și bine cunoscute publicului ploieștean, Festivalul va invita la o multitudine de…

- Efectivele de ovine si caprine detinute de fermierii din judetul Salaj au depasit 500.000 de capete, la mijlocul acestui an, in crestere cu peste 21,2% fata de finalul anului trecut. Potrivit datelor prezentate marti, in cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, de Nicolae Joldes, directorul Direcției…

- Prezența numeroasa la cea de-a V-a ediție a Targului expozițional de berbeci, desfașurat luni, 29 august, in Baia Mare, pe strada Europa (varianta de ocolire) langa Maravet. Crescatori de berbeci din Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud și-au prezentat oferta de animale pentru cei doritori…

- Prefectul Silviu Cosa a facut o postare pe pagina de Facebook unde a facut precizari despre dilemele alimentare. Acesata a aflat de la Conferinta Nationala a Crescatorilor de Caprine din Romania care sunt inovatiile genetice, cu accent pe natural, sanatos si trainic. Iata ce spune Silviu CosaIn fiecare…

- Asociația Județeana a Crescatorilor de Ovine și Caprine ”Pro Ovis” Maramureș anunța ca in data de 29 august va avea loc cea de-a V-a ediție a Targului expozițional de berbeci. Evenimentul se va desfașura pe strada Europa (varianta de ocolire) langa Maravet. Program: 10.00 – primirea invitaților 11.00…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, a participat la festivalul covorului popular gagauzesc „Gagauz kilimneri” in satul Gaidar. In acest an, festivalul tradițional a capatat un nou format și a devenit o sarbatoare naționala. La festival s-au putut vedea atit covoare gagauzești, cit și produse de țesut…