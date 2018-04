Festivalul Mieilor - în Parcul Naţional în perioada 13-15 aprilie Miei perpeliti la protap, batali de primavara pregatiti la protap, la gratar, la ceaun, aromati cu condimente si unsi cu diferite licori vor fi pregatiti in Parcul National in cadrul Festivalului Mieilor care se va desfasura in perioada 13-15 aprilie, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Ciobanii vor mai pregati stufat, friptura la tava, bors de miel, drob si tot felul de produse traditionale de la stana. Potrivit organizatorilor, ciobanii vor aduce cu ei de la stana pastrama de oaie, dar si branza pentru un bulz imens ce se va rumeni la gratar, precum si carnati ciobanesti de oaie cu care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

