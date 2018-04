Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea de marci postale va fi disponibila, incepand de astazi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis joi AGERPRES, pe cele trei timbre […]…

- Inainte de a ajunge pe aeroportul din Zaragoza, avionul care decolase din Bucuresti a cazut in gol sute de metri si a ratat apoi aterizarea. Printre cei 180 de pasageri aflati la bordul avionului se afla si cunoscutul cantaret de muzica populara, Aurel Tamas. Acesta mergea in Spania, acolo unde urmeaza…

- Scurtmetrajul romanesc „Albastru si rosu, in proportii egale” a fost selectat in sectiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes, dedicata exclusiv tinerelor talente. Filmul a fost produs de Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale” din Bucuresti si ...

- Documentarul „Cealalta parte a tuturor lucrurilor/ Druga strana svega”, realizat de Mila Turajlić, a fost desemnat castigatorul celei de-a unsprezecea editii a festivalului One World Romania, sambata seara, la Cinema Eforie din Bucuresti, de catre juriul de liceeni al evenimentului.

- Avertizarea nowcasting cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pana la ora 10.00, in judetele Ialomita, Valcea, Gorj, Prahova, Arges si Dambovita, iar pana la ora 9.00 in Arad si Timis. Vizibilitatea este redusa sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Totodata,…

- Festivalul Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primul headliner confirmat este trupa finlandeza de melodic metal, CHILDREN OF BODOM care revine la Bucuresti dupa 5 ani la editia a 7-a a festivalului. Olandezii de la EPICA, canadienii de la KATAKLYSM, olandezii…

- Eurovision 2018. Scena din Salina Turda, gata pentru competiție FOTO Realizarea si transmiterea in direct a show-ului Eurovision de la o adancime de 90 de metri, reprezinta o premiera absoluta in istoria concursului muzical, mai multe televiziuni din strainatate dorind sa preia imaginile. Cea…