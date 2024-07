Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Medieval Oradea, unul dintre cele mai mari festivaluri de gen din Romania, va aduce, in perioada 5-7 iulie, in Cetatea Oradea, peste 600 sute de cavaleri, luptatori si personaje arhaice din noua tari, pentru turniruri cu lance balsa, competitii internationale, mestesuguri medievale si spectacole…

- In contextul in care Romania are cea mai mare mortalitate prin boli cardiovasculare din Europa, iar numarul morților subite ale sportivilor este in creștere, la Targu Mureș a fost inaugurat un centru de monitorizare si recuperare cardiovasculara cu componente unice in Romania, in cadrul Conferinței…

- Concertul sustinut vineri seara, in Piata Unirii din Oradea, de soprana Angela Gheorghiu, impreuna cu tenorul Teodor Ilincai, acompaniati de orchestra Filarmonicii oradene, sub bagheta dirijorului catalan David Gimenez Carreras, a adus mare bucurie. Peste 3.000 de spectatori au aplaudat minute in sir…

- Cel mai colorat si distractiv festival pentru copiii din judetul Bihor va avea loc in acest an, pe 1 iunie, in trei locatii oradene simultan, anume Cetatea Oradea, Oraselul Copiilor si Parcul Barcaului, fiecare avand un specific unic si o gama variata de activitati, a anuntat joi, intr-un comunicat,…

- Peste 700 de concurenti din intreaga lume participa la cea de-a 12-a editie a Campionatului de Robotica organizat in perioada 9-11 mai, la Sala Sporturilor Antonio Alexe din Oradea, informeaza, miercuri, Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, potrivit mediafax.

- Romania iși consolideaza poziția de lider in ceea ce privește prețurile avantajoase la energia electrica, conform datelor furnizate de piețele SPOT din statele membre. Potrivit reprezentanților Ministerului Energiei, țara noastra se claseaza printre primele in Europa in ceea ce privește tarifele accesibile…

- Asociatia se asteapta ca India sa fie principalul motor al cresterii cererii, deoarece cererea chineza continua sa scada. Dupa doi ani de declin si volatilitate severa a pietei post-pandemie, exista semne ca cererea globala de otel ”se va stabili pe o traiectorie de crestere in 2024 si 2025”, se arata…