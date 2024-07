Stiri pe aceeasi tema

- Noua editie a Festivalului Medieval al Castelului Huniade, din centrul Timisoarei, i-a atras pe turisti si localnici deopotriva in primele doua zile ale weekendului. A A 6-a editie, organizata in locatia deja de traditie – Parcul Castelului Huniade, a reinviat spiritul Evului Mediu in inima orasului.…

- A aparut ediția online a nr. 234 (iulie 2024) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei Municipiului Zalau. Potrivit redactorului-șef Daniel Sauca, o parte consistenta…

- Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade, organizat de Muzeul Național al Banatului, va avea loc intre 19 și 21 iulie, in parcul castelului, unde, timp de trei zile, va fi reinviata atmosfera Evului Mediu și va fi pus in evidența patrimoniul istoric. Publicul va avea prilejul…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in 5 iunie, de la ora 19:00, cea de-a treia ediție a Festivalul Național de Folclor „Petrica Moise”, un regal folcloric care va avea loc la Convention Center din Timișoara. Festivalul aduce un omagiu personalitații și operei banațeanului Petrica…

- Timisorenii iubesc mersuil pe bicicleta, iar asta s-a vazut in weekend, odata cu desfasurarea unei traditionale curse cicliste. Peste 500 de iubitori ai pedalarii, de toate varstele, dar și susținatorii acestora au venit la cea de-a III-a ediție a competiției cicliste Poli Bike Challenge, eveniment…

