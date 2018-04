Festivalul Luminii, la Sibiu

Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol pe care, cu siguranța, nu-l veți uita prea ușor! Il veți putea urmari, in doua reprezentații, La ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Read More...

- In aceasta dimineața, in jurul orei 9.00, o tanara de 23 de ani (sibianca) a ajuns la spital dupa ce a fost victima unui șofer care nu i-a acordat prioritate pe o trecere de pietoni. Read More...

- *“Copiii sunt cea mai valoroasa resursa a lumii si cea mai mare speranta a ei pentru viitor” (John Fitzgerald Kennedy) Copiii au nevoie de inimi. De inimi care sa ii iubeasca, de OAMENI care sa ii creasca. Au nevoie de IUBIRE, de INȚELEGERE, de EDUCAȚIE, de piepturi și brațe care sa-i imbrațișeze,…

- Filarmonica de Stat din Sibiu continua programul concertelor saptamanale, dupa bunu-i obicei, cu inca un eveniment de anvergura care aduce in fața publicului un violonist roman de talie mondiala. Read More...

- Cele trei intalniri organizate recent in cadrul au relevat, recunosc organizatorii, principalele probleme cu care se confrunta restaurantele și bucatarii din Sibiu și Mediaș. Coordonatorul programului, dl Maximilian Dragan, a prezentat, cu aceste ocazii, obiectivele, principiile și domeniile de acțiune,…

- Pregatirile pentru Programul SIBIU REGIUNE GASTRONOMICA EUROPEANA 2019 continua. Bucatarii din județul Sibiu sunt invitați marți 30.01.2018, ora 10, la Consiliul Județean din str. General Magheru nr.14, in sala de conferințe, pentru a participa la o intalnire de informare pe tema acestui Program. Read…

- In urma analizarii documentației medicale intocmite pacientei CM in data de 28.12.2017 (*reamintim ca, din nefericire, pacienta a decedat), a declarațiilor medicilor implicați in acordarea asistenței medicale susnumitei, a declarațiilor personalului care și-a desfașurat activitatea in Unitatea de Primiri…

- In data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 04.00, in municipiul Sibiu, pe Șoseaua Alba Iulia, un barbat in varsta de 28 de ani, din Saliște, a gafat in timp ce conducea un autoturism spre ieșirea din oraș. Read More...