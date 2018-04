Festivalul Internațional Vară Magică 2018 celebrează Centenarul Marii Uniri, la Ateneul Român Festivalul Internațional „Vara Magica”, aflat in acest an la a șaptea ediție, va celebra, prin concertele ce vor avea loc pe eleganta scena a Ateneului Roman, Centenarul Marii Uniri a Romaniei. Noua stagiune a uneia dintre cele mai importante manifestari estivale de profil din Europa va debuta in 11 iulie 2018, cu o punere in scena grandioasa, susținuta de Orchestra „Violoncellissimo 100”, care va concerta sub bagheta celebrului dirijor Cristian Mandeal. In onoarea Centenarului, toate orchestrele care vor urca pe scena Ateneului Roman vor avea, simbolic, cate o suta de membri. Programul Festivalului… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clasamentul ATP al celor mai valorosi jucatori profesionisti de tenis din lume, dat publicitatii luni, ramane neschimbat la varful ierarhiei dupa o saptamana dedicata Cupei Davis, cu spaniolul Rafael Nadal lider. Nadal, care a contribuit la calificarea Spaniei in semifinalele competitiei…

- Metrourile vor circula in noaptea de Inviere, informeaza Metrorex. Si RATB va avea program special de Paste. In noaptea de Inviere, pe langa liniile de noapte care leaga periferia de zona centrala a Capitalei, vor circula toata noaptea si tramvaiele liniei 41. De asemenea, zeci de trenuri vor fi anulate…

- Printre problemele Germaniei si ale Europei, Angela Merkel isi gaseste timp sa se intereseze si de cariera Simonei Halep. Dezvaluirea a fost facuta de presededintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, in cadrul ceremoniei in care liderul mondial a primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei.

- Pe site-ul tribuna.md se desfașiara un sondaj, iar utilizatorii sunt îndemnați sa raspunda la întrebarea: „Pe cine ati dori sa-l vedeti primar al capitalei?” Rezultatele se schimba de la o ora la alta, dar acum în fruntea clasamentului este un socialist. …

- "Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim. Odata ce analiza tehnica va fi gata, pasii…

- Intalnirea dintre echipele de tenis ale Spaniei si Germaniei, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Davis, va avea loc pe zgura, la Valencia. Spania a ales sa joace impotriva Germaniei pe zgura in acest sfert de finala programat intre 6 si 8 aprilie. Meciurile se vor disputa pe…

- Potrivit surselor din partid, la mijlocul lunii decembrie, fostul premier a venit in partid cu o idee neasteptata: sa se renunte la programul de guvernare. Mai exact, Tudose cererea schimbari majore in privinta legii salarizarii, a „revolutiei fiscale", dar si schimbarea planurilor, inca nepuse in practica,…