Cea de a XIII-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare va avea loc la Craiova in perioada 19-29 mai 2022 și este organizata, ca in fiecare an, de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Fundația Shakespeare. Ediția de anul acesta cuprinde spectacole de teatru realizate de catre mari regizori internaționali – Robert Lepage, Oskaras Korsunovas, […] Articolul Festivalul Internațional Shakespeare, o noua ediție cu spectacole de top la Craiova, intre 19 și 29 mai 2022 apare prima data in Curierul National .