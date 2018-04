Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare va avea loc in perioada 23 aprlie – 6 mai 2018 la Craiova. Ediția din acest an, cea de-a XI-a, desfașurata sub genericul ”Planeta Shakespeare”, se va deschide in data de 23 ...

- Cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare va avea loc in perioada 23 aprlie – 6 mai 2018 la Craiova. Ediția din acest an, cea de-a XI-a, desfașurata sub genericul ”Planeta Shakespeare”, se va deschide in data de 23 ...

- Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena Teatrului Nottara, in perioada 27 aprilie - 6 mai, in cadrul Fest(in) pe Bulevard, informeaza un comunicat al institutiei de spectacole, transmis miercuri AGERPRES. In acest an, arata sursa citata, festivalul bucurestean…

- Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea scor pe terenul ilfovenilor, la reluarea competiției in Liga I. Deși echipa lui Claudiu Niculescu ne obișnuise cu prestații bune acasa și victorii-surpriza asupra unor echipe mari, de data aceasta team-ul ilfovean a fost de nerecunoscut. Iar speranțele accederii,…

- Tanarul, de 26 de ani, care a agresat in trafic un sofer pe pasajul suprateran din Craiova, in data de 26 ianuarie 2018, a fost arestat preventiv, anunta IPJ intr-un comunicat. Inculpatul a fost introdus in Centrul de Reținere și ...

- FRF a anunțat programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei care se va desfașura in perioada 27 februarie - 1 martie. Derby-ul dintre CSU Craiova și Dinamo se va juca joi, 1 martie, de la ora 20:30, iar partida lui FCSB de la Hermannstadt va avea loc pe 28 februarie, de la ora 18:30. ...

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Construcții din Craiova au desfașurat mai multe acțiuni specifice de verificare a respectarii de catre beneficiari și constructori a condițiilor impuse prin autorizația de construire (și documentația aferenta) emisa de catre autoritatea locala,…

- Dinamo va juca in aceasta seara, de la ora 20:45, impotriva craiovenilor pe arena din "Ștefan cel Mare". Partida poate fi urmarita in format liveTEXT AICI. Și Vasile Miriuța, și Sergiu Hanca au precizat ca roș-albii au vrut sa evolueze pe vechiul stadion, cu toate ca fanii țin ca macar partidele importante…