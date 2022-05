Stiri pe aceeasi tema

Operatorul aerian Blue Air a transportat 236.000 de pasageri in cursul lunii aprilie a acestui an, in crestere cu 180% fata de perioada anului trecut, arata datele publicate, vineri, de companie.

O serie de evenimente reunite sub genericul "Zilele Muzeului Satului" vor fi organizate, in perioada 10 - 17 mai, cu ocazia implinirii a 86 de ani de la infiintarea institutiei muzeale.

Peste 70 de infractiuni au fost constatate de politistii nemteni, in perioada sarbatorilor pascale, fiind depistate in flagrant 7 persoane banuite de comiterea unor fapte de natura penala, conform Agerpres.

Studiul clinic de profilaxie (preventie) pre-expunere cu Evusheld

Președintele rus Vladimir Putin acționeaza intr-o maniera nechibzuita prin invadarea Ucrainei, a declarat fostul președinte american Barack Obama intr-un interviu difuzat marți in cadrul emisiunii "Today" de la NBC.

Cartile de identitate cu termen de valabilitate expirat in perioada 1 martie 2020 - 7 martie 2022 sunt valabile pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de alerta, a anuntat miercuri directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Aurel-Catalin Giulescu,

Editia a treia a programului Start-Up Nation va fi lansata in perioada aprilie-mai, conform termenului avansat, aceasta reprezentand "o prioritate imediata", informeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.

Universitațile reiau, de miercuri, cand se termina starea de alerta, predarea fizica, spune ministrul Sorin Cimpeanu. Acolo unde nu se poate, pot decide „o perioada optima de tranziție de la sistemul online la activități cu prezența fizica".