- Tower Bridge, celebrul pod londonez mobil peste Tamisa, s-a blocat in pozitia deschis, luni, pentru a doua oara intr-un an, din cauza unei probleme tehnice, ceea ce a provocat ambuteiaje, relateaza Reuters.

- Tinerii din Romania ce și-au finalizat studiile liceale și doresc sa urmeze cursurile unei universitați din Marea Britanie, inca o pot face, chiar daca de la 1 ianaurie anul acesta Brexit-ul s-a exprimat, mai exact, Marea Britanie a parasit blocul UE. Tinerii vorbitori de limba engleza se…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care pe 10 mai va fi sarbatorita Ziua Independentei Nationale a Romaniei, transmite Administratia Prezidentiala. „Ziua de 10 mai va fi sarbatorita in fiecare an ca Ziua Independentei Nationale a Romaniei, zi de sarbatoare nationala,…

- Numerosi simpatizanti ai lui Julian Assange au cerut in acest weekend eliberarea lui si au sarbatorit cu un picnic in centrul Londrei ziua de nastere a fondatorului WikiLeaks. Assange a implinit varsta de 50 de ani in inchisoare, asteptand sa se solutioneze procesul sau de extradare in SUA. In frunte…

- Deschidem dialogul intre mediul ONG si cel administrativ, de aceea, te asteptam sa participi alaturi de noi, sa adresezi intrebari invitatilor si sa afli mai multe despre ce se intampla in mediul neguvernamental din comunitatea noastra. Ne vedem la Centrul Cultural Reduta pe 06 Iulie, incepand cu ora…

- UEFA vrea ca autoritațile din Regatul Unit sa renunțe la carantina celor 2.500 de invitați ai forului european. Este o perioada in care pandemia inca afecteaza grav Marea Britanie. Numarul infectarilor a crescut in ultima saptamana, fiind inregistrate 10.809 de cazuri noi, pe 17 iunie iar guvernul de…

- Secretarul american al trezoreriei (ministru de finante) Janet Yellen a salutat sambata "angajamentul fara precedent" al ministrilor de finante din G7 (Grupul celor 7 state cele mai industrializate), care au ajuns mai devreme sambata in cadrul reuniunii lor de la Londra la un acord asupra unui impozit…

- Mediul, ajutoarele pentru tarile in curs de dezvoltare si vaccinurile vor fi subiectele pe agenda reuniunii ministrilor de Finante din G7, care incepe vineri la Londra, alaturi de proiectul unui impozit minim global pe profiturile companiilor lansat de presedintele american Joe Biden, transmite AFP,…