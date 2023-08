Festivalul Internaţional Euroiudaica va avea loc la Oradea: Dans, muzică, prezentări și lansări de carte Teatru, dans, muzica, prezentari si lansari de carte, conferinte si expozitii, cu invitati din tara si din strainatate, au loc in perioada 3 - 9 septembrie, la Oradea, in cadrul Festivalului International Euroiudaica. ''Intre 3 si 9 septembrie, Oradea celebreaza cultura si traditiile evreiesti in cadrul Festivalului International Euroiudaica. Pe parcursul a sapte zile, festivalul va oferi oradenilor, dar si turistilor, o bogata agenda culturala, care cuprinde teatru, dans, muzica, prezentari si lansari de carte, conferinte si expozitii, cu invitati din Romania si din strainatate'', se arata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

