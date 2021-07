Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), primul mare festival din Europa Centrala și de Est, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume și cel mai mare eveniment dedicat artelor spectacolului din Romania, va prezenta, in perioada 20-29 august 2021, peste 600 de evenimente din 37 de…

- Artiști din Republica Moldova și Germania vor picta la Sibiu, incepind cu 19 iulie, la cea de a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Arta Stradala (SISAF), un eveniment unic in județ. "In urma selecției de proiecte desfașurate in lunile mai și iunie, juriul festivalului a selectat pentru aceasta…

- Cea de-a XXIII-a ediție a Tres Court International Film Festival, eveniment care are loc simultan in 15 țari de pe cele cinci continente, intre 4 și 13 iunie, este organizat și in opt orașe din Romania, printre care Timișoara și Arad, sub coordonarea Institutului Francez din Romania și cu susținerea…

- „Construim speranța impreuna” este tema ediției din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Evenimentul, unul dintre cele mai importante de acest fel (ca anvergura, numar de participanți, invitați și spectacole) din lume, se va desfașura in perioada 20-29 august 2021 atat online…